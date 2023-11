Wohnungsbau in Bonn Streit um Zuständigkeit für das Areal der Schamotte-Fabrik in Duisdorf

Was auf dem leer geräumten Gelände der Schamotte-Fabrik gebaut werden soll, interessiert viele Menschen in Duisdorf. Immerhin plant der Investor rund 80 Wohneinheiten mitten im Zentrum. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans will die Verwaltung die Öffentlichkeit schnellstmöglich beteiligen. Diese Ankündigung fand in der Bezirksvertretung Hardtberg am Dienstag einhellige Zustimmung. Ein Nachspiel aber hat eine Stellungnahme der Verwaltung, die erst zur Sitzung auf dem Tisch lag.