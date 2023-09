Kooperation von Alanus Hochschule und Montag Stiftung Studenten entwickeln Ideen für Stadtgärtnerei in Dransdorf

Die Stiftung und die Hochschule arbeiten schon länger zusammen und haben ihre Kooperation am Donnerstag nun in einem Vertrag festgehalten. Was die Stiftung und den Architektur-Lehrstuhl der Hochschule verbinde sei das Ziel, Immobilien und Städte gemeinwohlorientiert zu entwickeln, erklärte Florian Kluge, Dekan des Fachbereichs Architektur. „Die Projekte der Montag Stiftung Urbane Räume bieten unseren Studierenden spannende Reallabore in verschiedenen Stadtteilen mit unterschiedlichen Herausforderungen und Fragestellungen“, sagte Hans-Joachim Pieper, Rektor der Alanus Hochschule.