Folgen des Sturms in Bonn „Das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können“

Der Baum schwankte oft bei Wind, so auch an diesem Tag, nur dass er dieses Mal umstürzte – und mehrere Autos unter sich begrub. Mohamed Makhlouf beobachtete das während des Sturms am Montagabend. Er stand am Küchenfenster seiner Wohnung in der Nonnenstrombergstraße und dachte: „Der wackelt heute ein bisschen heftig.“ Dann neigte sich der Baum erst ganz langsam und fiel um – ein bisschen wie in Zeitlupe. So beschreibt der Duisdorfer es.