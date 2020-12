Advent in Bonn : Süßes Wiedersehen in der Familienbildungsstätte

Bonn Bescherung in der katholischen Familienbildungsstätte: Die Teilnehmer der Eltern-Kind-Kurse bekamen Nikolaustüten. Doch die Aktion war mehr, als ihnen eine Freude zu bereiten.

Was mag bloß in der Nikolaustüte sein? Die Teilnehmer der Eltern-Kind-Kurse der katholischen Familienbildungsstätte an der Lennéstraße warfen neugierige Blicke hinein, als sie sie bekamen: Tee und ein Brief an die Eltern samt einer Geschichte zum Vorlesen, Nüsse und ein kleiner Nikolaus für die Jüngsten.