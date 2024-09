Band Taste of Woodstock spielt in Duisdorf Bonner Musiker spielten als Vorband von Woodstock-Legende

Die Entstehungsgeschichte von Taste of Woodstock könnte ungewöhnlicher kaum sein. 1980 trafen sich Tommy Weger (Gesang, Gitarre, Banjo, Keyboard) und Gerhard Glock (Gesang, Gitarre, Bongo) zufällig an einer Bushaltestelle in Peru. Diese spontane Begegnung legte den Grundstein für eine musikalische Freundschaft, die später in Bonn fortgesetzt wurde. Gemeinsam mit Stefan Haar (Gesang), einem Schulfreund von Weger, gründeten sie die Band Streetfighters und machten sich als Straßenmusiker in Bonn einen Namen. Ihr Weg führte sie von den Straßen bis in lokale Kneipen und später auch in größere Locations, etwa wie ins Haus der Springmaus.