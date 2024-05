Teddy-Klinik am Universitätsklinikum Sprechstunde bei den Teddy-Docs in Bonn

Bothur ist im sechsten Semester und strebt später eine Arbeit in der Pädiatrie an. Da ist die Aufgabe als Teddy-Doktor eine gute Übung, findet sie. „Das nimmt ein bisschen die Hemmungen, mit Kindern zu arbeiten.“ Man übt auf spielerische Weise: Was ist ein Röntgenbild, wofür braucht man Ultraschall, und so weiter. Das könne man einem Kind nicht so erklären, wie man es einem Erwachsenen erklären würde. Zugleich versucht sie, auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein, sie ernst zu nehmen, auch wenn es „nur“ um ihre Kuscheltiere geht.