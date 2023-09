Betrüger an der Haustür Drückerkolonne“ oder Service-Angebot?

Auf GA-Anfrage teilt Vodafone in Bezug auf den geschilderten Fall von Facebook mit: „Von unseren autorisierten, selbstständigen Handelsvertretern wurde bei uns kein Kundenauftrag („Vertragsabschluss“) eingereicht, der am 8./9. August im Bereich Schieffelingsweg / Ludwig-Richter-Straße in Bonn im Haustürgeschäft abgeschlossen wurde. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass hier autorisierte Handelsvertreter im Auftrag von Vodafone unterwegs waren.“