Experten arbeiten am Instrument Wie die Orgel in der Thomaskirche in Röttgen gereinigt wird

Pabst und Peschen konnten sich in der Kirche gut ausbreiten. An den Wänden lehnen größere Lippenpfeifen, einige liegen auch neben dem Altar auf dem Boden. Sie bestehen aus einer weichen Zinn-Blei-Legierung, die leicht bearbeitet werden kann. Die Pfeifen aus Holz sind neben der Orgel aufgestapelt, und auf einer Sitzbank liegen Becher für Zungenpfeifen. Sie sind gegossen und erzeugen Klänge dadurch, dass in ihnen eine Zunge auf den Luftzug reagiert. Nach der Reinigung wird alles wieder eingebaut. Dann wird die Orgel mehrmals gestimmt und getestet, damit sie am Wochenende wieder hell und klar erklingen kann.