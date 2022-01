Kinder kochen in Brüser Berg : Bürgerstiftung sucht neue Paten für „Tischlein deck dich“

Kinder kochen in Brüser Berg

Für das Kinderrestaurant „Tischlein deck dich“ in der Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg werden Kochpaten gesucht. Foto: Niklas Schröder

Brüser Berg Die Bürgerstiftung Bonn sucht für das Projekt „Tischlein deck dich“ ehrenamtliche Kochpaten. Bei dem Projekt soll mit den Kindern das Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickelt werden.

Wer hat Freude daran, gemeinsam mit Kindern die Kochlöffel zu schwingen? Für das Kinderrestaurant „Tischlein deck dich“ in der Gemeinschaftsgrundschule Brüser Berg sucht die Bürger-stiftung Bonn ehrenamtliche Kochpaten, die an einem Samstag im Monat mit Kindern kochen und Zeit verbringen möchten. Es werden mehrgängige Menüs aus möglichst preiswerten und regionalen Zutaten zubereitet, die die Kinder zu Hause selbstständig nachkochen können, sagt Projektleiterin Jamina Huth (41). „Man hört hin und wieder, dass die Rezepte auch zuhause ausprobiert werden.“

Mit dem Projekt werde bei den Kindern, die das aus ihrem Leben oft nicht kennen, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung entwickelt und eine Veränderung des Koch- und Essverhaltens in den Familien angestoßen, fügt die Bonnerin hinzu. Oftmals äußerten die Kinder Wünsche wie Pommes, Pizza und Nudeln mit Tomatensauce. „Wir gucken dann, wie wir das mit gesunden Zutaten verbinden können“, sagt Huth.

Feldsalat mit Walnüssen und Chili sin Carne

Beim letzten Kochtreffen habe man etwa Feldsalat mit Walnüssen als Vorspeise, Chilli sin Carne (ohne Fleisch) als Hauptspeise und Waffeln mit heißen Kirschen zum Nachtisch zubereitet. „Manchmal lassen wir beim Kochen die Kinder auch spielerisch verschiedene Gemüsesorten erraten und ertasten – als Unterricht ist das aber nicht zu verstehen.“ Mit dem Projekt „Tischlein deck dich“, dass es seit 2014 auf dem Brüser Berg gibt, wollte man zudem ein soziales Miteinander in kleinen Gruppen fördern, sagt Huth. „Die Kinder sollen die Schule auch mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen.“

Monatlich rotieren deshalb in drei Teams mit jeweils fünf Grundschülern: Ein Kochteam, ein Serviceteam und ein Gastteam übernehmen so abwechselnd verschiedene Aufgaben. Das Serviceteam etwa habe die Aufgabe zu basteln und die Tische zu dekorieren. Pro Kalenderjahr werden neue Schüler in das Projekt intergiert. Beim Verlassen der Grundschule bekommen ihre Vorgänger zum Abschluss eine Rezeptsammlung als Andenken überreicht.