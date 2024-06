Metzgerei Schmitz in Endenich Traditionsmetzgerei hat keine Probleme, eine Nachfolgerin zu finden

Endenich · Die Metzgerei Schmitz hat jetzt schon eine Nachfolgerin. Obwohl Ludger Schmitz noch gar nicht aufhören möchte. Wenn er einmal in Rente geht, übernimmt seine Tochter Katharina. Wer sie ist, was sie antreibt und was sie auf keinen Fall essen würde.

04.06.2024 , 08:00 Uhr

Metzgerin Katharina Schmitz mit der kleinen Elli auf dem Arm. Die beiden stehen in der Metzgerei in Endenich. Foto: Benjamin Westhoff

Von Maike Velden