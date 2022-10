Endenicher Hospizverein : Trauerwanderung durch den Kottenforst startet am Wochenende

Wilson Schaeffer ist Pfarrer in der Trinitatiskirchengemeinde und Koordinator der Hospizinitiative unter dem Kreuzberg, die Trauerwanderungen anbietet. Foto: Stefan Hermes

Endenich In der Natur und in Bewegung öffnen sich Trauernde leichter als in einem geschlossen Raum: Das ist die Erfahrung von Wilson Schaeffer von der Endenicher Ökomenischen Hospizinitiative. Gemeinsam mit dem Eifelverein veranstaltet er am Samstag wieder eine Trauerwanderung durch den Kottenforst.



Von Stefan Hermes

Wer um einen geliebten Menschen trauert, zieht sich oft in sein Innerstes zurück. Für Trauernde in dieser schweren Situation bietet die Ökumenische Hospizinitiative unter dem Kreuzberg in Zusammenarbeit mit der Bonner Ortsgruppe des Eifelvereins eine Trauerwanderung an, die nach dreijähriger Pause am Samstag wieder startet. „Wenn nichts mehr geht, geh` mit“ ist das Motto des Ausflugs, der von der Waldau aus etwa fünf Kilometer durch den Kottenforst geht. Wilson Schaeffer, evangelischer Pfarrer, Sozialpädagoge und Koordinator der Hospizinitiative, ist davon überzeugt, dass die Bewegung in der Natur eine Leichtigkeit bringt, durch die sich Menschen eher öffnen, als das im geschlossenen Raum eines Trauercafés der Fall sein würde. „Durch das Gehen hat man auch eher die Möglichkeit, unauffällig zu schweigen, wenn man nicht erzählen möchte“, sagt Schaeffer.

„Menschen die lange trauern, machen immer wieder die Erfahrung, dass ihnen Angehörige oder Freunde manchmal schon nach einem halben oder einem Jahr nicht mehr zuhören“, sagt Wilson Schaeffer, evangelischer Pfarrer, Sozialpädagoge und Koordinator der Hospizinitiative. Es werde dann gesagt, dass der Verlust doch schon so lange her sei, dass sie nun loslassen sollten. Das Leben müsse doch weitergehen. „Die Trauernden sind dann oftmals mit ihren Gefühlen sehr alleine.“ Bei der Trauerwanderung können die Teilnehmenden mit Gerhard Kleefuß und einer weiteren Trauerbegleiterin sowie dem ebenfalls zum Trauerbegleiter ausgebildeten Wanderführer individuelle Gespräche führen, bevor man sich am Ende der Begegnung im Café der Waldau zusammensetzt. Die Strecke ist extra eher kurz, damit auch mobilitätseingeschränkte Menschen daran teilnehmen können.

Durch die Trauerwanderung könnten die Teilnehmenden die Erfahrung machen, dass sie mit ihren Gefühlen nicht alleine sind, sagt Schaffer. Dazu kämen die geschulten Augen und Ohren der Trauerbegleitenden, die gezielte Fragen stellten, um die Trauer „in Bewegung“ zu bringen. „Oftmals haben die Kolleginnen und Kollegen auch hoffnungsvolle Texte für die Trauernden ausgesucht, die sie bei einem kurzen Stopp auf dem Weg als Impuls vorlesen werden“, sagt der Pfarrer.

„Durch die Bewegung auf der Wanderung kann sich auch emotional etwas bewegen“, sagt Schaeffer. Die Herausforderung für die Trauernden, die einen Partner, Vater oder Mutter verloren haben, sei es, dem verstorbenen Menschen einen neuen Platz im eigenen Alltag zu geben. „In der Trauer geht es in erster Linie gar nicht darum, alles ruhen oder loszulassen, sondern dem Menschen, der im eigenen Leben so bedeutsam gewesen ist, einen bedeutungsvollen neuen Platz zu geben, um das Leben weiter leben und genießen zu können - so wie es sein sollte“, betont Schaeffer.

Pfarrer Schaeffer kann auf eine nahezu lebenslange Erfahrung in der Begleitung Sterbender und Trauernder zurückblicken. Als Theologe und Sozialpädagoge war er bereits in seinem Heimatland Brasilien in der Seelsorge für HIV-Infizierte in Slums, dicht besiedelten Vierteln, tätig. Danach kam er mit einem Stipendium für ein Jahr nach München, um dort Seminare des evangelischen Theologen und Hochschullehrers Traugott Roser zum Thema „Seelsorge in der Palliativmedizin“ zu besuchen.

35 Ehrenamtliche in Endenicher Hospizinitiative tätig

Anschließend kam Schaeffer für sechzehn Jahre als Seelsorger zum Bonner Verein für Hospizarbeit Lighthouse, bevor er Koordinator der Ökumenischen Hospizinitiative in Endenich und dem Ambulanten Hospizdienst für Bornheim und Alfter wurde. In Bonn betreut und begleitet er zurzeit 35 ehrenamtlich tätige Trauerbegleiterinnen und -begleiter und führt erste Gespräche mit Patienten. Letztere kommen über Ärzte, Seniorenheime oder Palliativteams zur Sterbebegleitung zur Hospizinitiative.

Trotz 35 engagierter Ehrenamtlicher brauche man immer noch weitere Sterbebegleiter, sagt Schaeffer. Nicht zuletzt, weil nach jeder abgeschlossenen Sterbebegleitung eine längere Pause eingelegt werden sollte. Um weitere Ehrenamtliche für eine Ausbildung zur Trauerbegleitung zu gewinnen, findet im November eine Informationsveranstaltung zum Thema in der Endenicher Trinitatiskirche statt (siehe Infobox). Vom Engagement als Trauer- oder Sterbebegleiter könnten beide Seiten profitieren, sagt der Pfarrer. Man bekäme die Chance, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und sich persönlich weiterzuentwickeln. „Das ist für mich das Kostbare, was ein Hospizdienst seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben kann“, so Schaeffer.

Angebote Die Ökumenische Hospizinitiative Im Sommer 2015 wurde von Vertretern der katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena und Christi Auferstehung sowie Vertretern der Evangelischen Trinitatiskirchengemeinde die Ökumenische Hospizinitiative unter dem Kreuzberg gegründet. Ihr Ziel ist es, ein ehrenamtliches Angebot zur Begleitung schwerkranker, sterbender und trauernder Menschen zu schaffen – sei es im häuslichen Bereich, bei Klinikaufenthalten oder in stationären Pflegeeinrichtungen. Eine Beratung für Betroffene und Angehörige sowie für Interessierte an der ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleitung bietet die Initiative freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr im Kollegienweg 43 oder auch nach telefonischer Vereinbarung an. Pfarrer und Sozialpädagoge Wilson Schaeffer ist unter ☎ 01575 9073750 erreichbar. Eine Infoveranstaltung zur Ausbildung der Trauer- und Sterbebegleitung gibt es am 7. November um 18.30 Uhr in der Trinitatiskirchengemeinde, Brahmsstraße 14. hsf