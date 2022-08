Feuerwehreinsatz : Trockene Wiese in Dransdorf brennt ab

Feuerwehreinsatz : Spielhaus in Dransdorf nach Feuer geschlossen Um 0.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag melden Anwohner in Dransdorf ein Feuer am Spielhaus Uno an der Mörikestraße. Ein Motorroller und ein Müllcontainer wurden völlig zerstört. Außerdem haben die Flammen auf das Spielhaus übergegriffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.