Wasserspender in Bonn Am Trinkbrunnen in Duisdorf scheiden sich die Geister

Ein Trinkwasserbrunnen aus Edelstahl im modernen und schlichten Design lädt seit Neuestem am Schickshof in Duisdorf zur kostenlosen Erfrischung ein – trinken kann man mit dem Mund oder man hält ein Gefäß der Wahl unter den dünnen Wasserstrahl, um das kühle Nass an einem heißen Sommertag zu genießen. Doch der neue Trinkbrunnen sorgt für Diskussionen.