Turnier am Wochenende auf dem Hardtberg Das steckt hinter der Trendsportart Discgolf

Hintergrund

Vor 45 Jahren kam die Trendsportart Discgolf aus den USA nach Deutschland. Der Unterschied zum Golf mit Schläger und Ball ist, dass man die Frisbee-Parcours auch in Parks installieren kann. Da gibt es Regeln: Wege sind verbotene Zonen, wenn die Scheibe diese Linie überquert, erhält man einen Strafpunkt. Und natürlich muss man aufpassen, dass sich niemand in der Wurfbahn aufhält. Laut dem Deutschen Frisbeesport-Verband gibt es bundesweit aktuell rund 130 fest installierte Bahnen.

Eine davon hat der Bonner Frisbeesportverein Bonnsai 2020 im Derletal aufgebaut. Seitdem gibt es auch eine Discgolf-Mannschaft. Daneben bietet der Verein auch Ultimate Frisbee an. Dabei versuchen zwei Mannschaften auf einer 100 mal 37 Meter großen Fläche mit zwei Endzonen, die Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen, was an American Football oder Rugby erinnert. Man kann auch Freestyle spielen: Dabei geht es vorrangig um Akrobatik und Kunstfertigkeit im Umgang mit der Frisbee-Scheibe. Weitere Infos auf www.bonnsai.org.