„Lange überfällig“ Ückesdorf bekommt endlich ein Ortsteilschild

„Wer dafür ist, dass Ückesdorf nicht mehr vergessen wird, hebe die Hand“, sagte Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall (SPD) feierlich bei der Abstimmung in der Bezirksvertretung (BV) Bonn. Seine Partei hatte den Antrag für eine Ortstafel gestellt, die es in Röttgen gebe, aber nicht in Ückesdorf. Die Mehrheit der Mitglieder der BV meldete sich und beauftragte die Verwaltung damit, dieser Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten: Auch an den Ortseingängen zu Ückesdorf sollen nun solche Schilder installiert werden.