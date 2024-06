Ukrainerinnen berichten über Jobsuche in Bonn „Ich kann nicht als Juristin arbeiten. Das macht mich traurig“

Duisdorf · CSU-Politiker Alexander Dobrindt will arbeitslose Ukrainer in ihre Heimat zurückschicken. Tatsächlich hat nur jeder fünfte von ihnen bisher einen Job gefunden. Zwei Ukrainerinnen, die in Bonn leben, berichten, warum es in Deutschland schwer ist, eine Arbeit zu finden.

28.06.2024 , 18:55 Uhr

In der Ukraine arbeitete Yana Omelchenko als Anwältin, beschäftigte sich mit Zivil-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Dennis Scherer