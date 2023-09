Reanimationswoche am St. Marien Hospital in Bonn Um die Wette reanimieren

Zum Reanimationskurs an der Pforte sind Joyos und ein weiterer Mann gekommen. Joyos erzählt sie habe von dem Angebot aus den Medien erfahren. „Ich habe mich gefreut, hier sein zu können, weil ich heute frei habe.“ Sie finde es wichtig und notwendig, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. „Ich bin so viel unterwegs, man weiß nie, was passieren kann“, so Joyos. Das letzte Mal die Reanimation geübt, habe sie für ihren Führerschein. „Jetzt ist wieder gespeichert, was ich auch schon mal vor 20 Jahren gelernt habe“, sagt sie.