Offenbar Konstruktionsfehler Umkleiden der Toni-Mai-Halle stehen nach dem Duschen unter Wasser

Duisdorf · Die Sportler des TKSV Duisdorf müssen nach dem Training schrubben. Sonst läuft Wasser aus den Duschen in die Umkleide. Auch an der Hygiene in der Toni-Mai-Halle gibt es Kritik.

13.09.2024 , 14:00 Uhr

Ein Wasserschieber soll die Lösung sein: Dirk Schubert nutzt ihn, um eine Flutung der Umkleide zu verhindern.

Von Chantal Dötsch