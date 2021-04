Ärger für Kleingärtner im Derletal : Unbekannte brechen vier Gartenlauben in Duisdorf auf

Gleich zu mehreren Einbrüchen kam es an den Osterfeiertagen in Kleingärten im Derletal. Foto: Rolf Kleinfeld

Duisdorf Böse Überraschung für Pächter in der Kleingartenanlage Derletal: Unbekannte sind am Osterwochenende eingebrochen.

Eine böse Überraschung haben unbekannte Täter Pächtern in der Kleingartenanlage Derletal bereitet. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Osterwochenende wegen mehrerer Einbrüche in die Anlage zwischen Hardtbergwald und Brüser Berg, südwestlich des alten Duisdorfer Ortskerns, gerufen. Nach derzeitigem Sachstand haben sich die Täter an mindestens vier Gartenlauben zu schaffen gemacht. Sie hebelten oder brachen drei Türen auf, eine weitere wurde beschädigt.