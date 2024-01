Neues Programm Unerwartete Spende für die Hardtberger Konzerte

„Weil Totgesagte länger leben“ – da muss Horst Bachmann grinsen – „gibt es Hardtberg Kultur weiterhin.“ Mit knapper Not sei der Verein durch eine Mitgliederversammlung geschliddert, in dem ein Teil des Vorstands den Staffelstab eigentlich an neue, frische Ehramtliche übergeben wollte. Doch es fand sich niemand. Schlimmer noch, drei Vorstandsmitglieder waren vorzeitig ausgeschieden. Vorsitzender Horst Bachmann ist 90 Jahre alt; der Vorstand im Durchschnitt um die 80. Am Ende konnten die Lücken mit den Alten gefüllt werden. Neu dabei ist Wolfgang Groß als Beisitzer. Nur der Posten des Schriftführers ist weiterhin vakant. Weitaus wichtiger sind aber Helfer , die bei den Veranstaltungen unterstützen.