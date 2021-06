Unfall auf A565 bei Bonn-Hardtberg : Lkw fährt ungebremst auf BMW auf

Bonn Am Montagvormittag sind bei einem Unfall auf der A565 bei Bonn-Hardtberg drei Menschen verletzt worden. Ein Lkw war ungebremst auf einen BMW aufgefahren, der auf dem Standstreifen stand.

Drei Menschen sind am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Nord verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei dem GA vor Ort mitteilte, war ein Lkw in Fahrtrichtung Altenahr ungebremst auf einen BMW aufgefahren, der mutmaßlich als Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der Fahrbahn stand.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden. Zeitweise bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Endenich. Die Polizei lobte in ihrer Mitteilung das Verhalten der Autofahrer, die über die gesamte Zeit den Weg durch die Rettungsgasse freihielten, so dass die Einsatzkräfte schnellstmöglich an der Einsatzstelle ankamen.