Zwei Autos kollidiert : Drei Verletzte bei Unfall am Konrad-Adenauer-Damm

Auf dem Konrad-Adenauer-Damm kam es zu einem Unfall. Foto: Axel Vogel

Update Bonn An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Damm/Julius-Leber-Straße in Bonn sind am Mittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, der Bereich war zeitweise Richtung Alfter gesperrt worden.



Bei einem Unfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Damm/Julius-Leber-Straße zwischen den Ortsteilen Brüser Berg und Duisdorf sind am Donnerstagmittag drei Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren gegen 12 Uhr zusammengestoßen. Nach GA-Informationen soll einer der Beteiligten bei Rot gefahren sein.

Ein Autofahrer ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der Konrad-Adenauer-Damm war aufgrund der Unfallaufnahme in Richtung Alfter zeitweise gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.

