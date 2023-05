Konrad-Adenauer-Damm Zwei verletzte Personen nach Unfall in Duisdorf

In Bonn-Duisdorf hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden. Gegen 12.30 Uhr war der 55 Jahre alte Fahrer eines BMWs aus Richtung Brüser Damm nach links auf den Konrad-Adenauer-Damm gefahren. Dort soll er, nach Informationen der Polizei vor Ort, eine rote Ampel überfahren haben. Zur selben Zeit war eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin auf dem Konrad-Adenauer-Damm unterwegs. Die beiden Autos stießen in Höhe der Julius-Leber-Straße zusammen. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer des BMW verletzte sich leicht.