Bordsteinkante gestreift : Rollerfahrer verletzt sich bei Alleinunfall in Lengsdorf schwer

Bonn Ein 28-jähriger Rollerfahrer hat sich bei einem Alleinunfall in Bonn-Lengsdorf schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 28-jähriger Rollerfahrer hat sich am Dienstag bei einem Alleinunfall in Bonn-Lengsdorf schwer verletzt. Der junge Mann war mittags auf der Villemombler Straße in Richtung Lengsdorf unterwegs. Beim Versuch, in die Enggasse abzubiegen, streifte er eine Bordsteinkante und stürzte.