Carl-von-Ossietzky-Gymnasium : Unfallprävention an Bonner Schule mit schockierenden Bildern

Unfallprävention an Bonner Schule mit schockierenden Bildern

Um jungen Leuten die Gefahren von zu schnellem Fahren, Alkohol und Leichtsinn zu verdeutlichen, hat die Polizei das Präventionsprogramm „Crash Kurs NRW“ entwickelt. Dabei zeigen die Beamten auch immer wieder schockierende Bilder von Unfällen - wie hier von einer Kollision in Niedersachsen aus dem Jahr 2010. Foto: dpa/Cristian Elsner

Hardtberg Eine kurze Ablenkung im Auto, es kommt zu Crash, Menschen sterben. Mit drastischen Bildern verdeutlicht die Präventionsveranstaltung „Crash Kurs NRW“, was hinter Steuer passieren kann. Mit dabei sind auch ein Polizist und ein Pfarrer. Beide haben Angehörige bei einem Unfall verloren.

Das Video eines nachgestellten Verkehrsunfalls, das die Polizei den Oberstufenschülern des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums auf einer Leinwand zeigt, geht an die Nieren. „Dort, wo sich der Unfall ereignet hat, stehen heute sieben Kreuze. Sieben Kreuze, weil die Fahrerin abgelenkt war“, sagt Polizeihauptkommissarin Silke Mollberg.

Der Einstieg in die Veranstaltung „Crash Kurs NRW“, mit der die Bonner Polizei Verkehrsunfallprävention für junge Erwachsene betreibt, schockiert und wühlt die Schüler auf. „Junge Erwachsene im Alter von 17 bis 25 Jahren sind überdurchschnittlich häufig an Verkehrsunfällen beteiligt“, berichtet Mollberg. Dann kündigt sie für die kommenden 90 Minuten eine „schonungslose, direkte Veranstaltung“ an, deren Ziel es sei, die Schülerinnen für Vorsicht im Straßenverkehr zu sensibilisieren. „Unfälle geschehen, weil Menschen vermeidbare Fehler machen“, erklärt Mollberg.