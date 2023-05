Dreitägige Aktion Teddyklinik eröffnet am Mittwoch an der Uniklinik Bonn

Für Mittwoch werden Zelte aufgebaut – alles soll sein wie in einer echten Klinik: Die Kinder müssen mit den Teddys zunächst zur Anmeldung und in die Wartezone. Nach der Behandlung geht es mit Rezept ins Apotheken-Zelt. Die Teddyklinik sei eine „Win-Win-Situation“, sagt Ganschow, denn auch angehende Medizinerinnen und Mediziner lernen dazu. Behandelt werden die Teddys nämlich von Studierenden – sie engagieren sich freiwillig. Die größte Herausforderung für Studierende bei der ärztlichen Behandlung von Kindern sei es, so Ganschow, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen. Viele der Studierenden seien überfordert, da sie keinerlei Erfahrung mit der Behandlung von Kindern haben. In der Teddyklinik würden auch sie lernen, wie man das Vertrauen der Kinder gewinnt und diese auf die Behandlung vorbereitet, sagt Ganschow.