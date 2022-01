Ausstellung im Bonner Haus der Natur : Unterwegs mit Wildtieren

Venusberg Die Ausstellung „Wildleben" ist noch bis 20. Februar im Haus der Natur auf dem Venusberg zu sehen. Künstler Bodo Meier zeigt seine Werke.

Seit beinahe 30 Jahren bereist Bodo Meier verschiedene Naturschutzgebiete Ost- und Süd-Afrikas. Auf seinen Reisen hat der Bonner viele Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum gemalt und dabei so manches Abenteuer erlebt. Einige der Aquarelle sind nun in der Ausstellung „Wildleben“ im Haus der Natur zu sehen. Die Besucher können etwa Zebras sehen, die im hohen Gras stehen, Löwen die auf der Pirsch unterwegs sind sowie eine Herde Elefanten, die sich an einer Wasserstelle eingefunden hat. Hinzu kommen Bilder von heimischem Wild aus dem Kottenforst.

Kaum ein Kontinent bietet eine solche Fülle und Formenvielfalt in der Tierwelt wie Afrika, meint Meier. Besonders die Naturräume Ost- und Süd-Afrikas sollen für einen Tiermaler ein lohnendes Ziel sein. „Ich reise seit über 25 Jahren in die Nationalparks Tansanias und Kenias und die wilden Tiere, die ich dort erleben darf, sind überwältigend. Später kamen auch noch die Tierparadiese des südlichen Afrikas dazu, also die Tierwelten Namibias, Simbabwes und vor allem Botswanas.“

Die Tiermalerei habe eine lange Tradition, die bis zu den steinzeitlichen Felsbildern in Höhlen und Felsnischen Südeuropas und Afrikas zurückreiche, so der Illustrator. Warum Menschen diese „beeindruckenden Tiergestalten“ geschaffen haben, bleibt ihm ein Rätsel. „Jedoch waren die Lebensräume von Mensch und Tier sehr viel enger verknüpft als heute. Das Tier war Beute und auch bewundertes und respektiertes Mitgeschöpf. Manchen Tieren wurde sogar eine magische Bedeutung zugesprochen, die in ihren Bildern zum Ausdruck kommt“, erzählt Meier der 1949 in Siegen geboren wurde und nach Studien in Kunstpädagogik, Englisch und Biologie in Siegen als Lehrer arbeitete. Zudem leitet der Dozent seit beinahe 40 Jahren Kurse für Aquarell- und Ölmaltechniken und Tiermalerei. Seine Werke hat Meier in verschiedenen Büchern und Zeitschriften in Deutschland und im Ausland veröffentlich. Mehr zu seinen Arbeiten gibt es auf: www.bodo-meier.de.