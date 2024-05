531 Minuten Schwimmen im Hardtbergbad Verdiente Schwimmpause am Grillstand

Aber nicht nur Bonner hatten von der besonderen Schwimmveranstaltung gehört, auch die DLRG aus Euskirchen rückte in Gruppenstärke an, um im Hardtberg Runden zu drehen. Jamie Weyers von der Euskirchener DLRG fand das 531-Minuten-Format eine interessante Herausforderung - „und eben mal was anderes.“ Sie entwickelte Ehrgeiz und war um 13.45 Uhr die erste, die 10.000 Meter zurückgelegt hatte. „Mein Trainer hat mich ermutigt, teilzunehmen und da ich drei mal die Woche schwimmen gehe, war dies schon ein gutes Training. Außerdem hat die Musik, die in der Schwimmhalle lief und die entspannte Athmosphäre mich zusätzlich motiviert“, sagte die 17-Jährige.