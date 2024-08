Hilfe für Straßenkinder in Goma aus Bonn „Das Gefühl, zu den glücklichsten Kindern der Welt zu gehören“

Duisdorf · Der Verein Sun for Children gibt Straßenkindern in der Demokratischen Republik Kongo die Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Zum 20. Jubiläum hat der GA bei den Verantwortlichen nachgefragt. Was dabei herauskam, das ist faszinierend, bewegend und macht Mut.

27.08.2024 , 12:00 Uhr

Sie sind runter von der Straße: Diese Kinder ziehen neu in das Kinderheim „Jua Kwa Watoto“ in Goma ein. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp