Spendenaufruf für Nachwuchskünstler : Verein in Brüser Berg unterstützt Künstler

So wie Lenad Lecic und Katharina Deserno sind schon viele Künstler in der Reihe aufgetreten. Foto: Roland Kohls

Brüser Berg. Der Verein „Brüser Berger Musikpreis“ sammelt Spenden: Sie sind für junge Künstler gedacht.

Eine gute Resonanz hat sich die Reihe „Brüser Berger Konzerte in E“ – das E steht für Emmauskirche – seit 2013 erarbeitet. Nun herrscht coronabedingt Stillstand, den die künstlerische Leiterin Elsa Funk-Schlör in zweierlei Hinsicht bedauert. Keine Konzerte, und damit muss das angestammte Publikum auf eine schöne Abwechslung verzichten. Andererseits haben die Künstler keine Auftritte und somit kaum Einkünfte. „Wir sind optimistisch und haben ein Konzertprogramm für das nächste Jahr zusammengestellt“, sagt sie. Die jungen erfolgreichen Nachwuchsmusiker, die der Konzertreihe verbunden sind, sollen über den Verein „Brüser Berger Musikpreis“ mit Spenden unterstützt werden.

Zur Aufmunterung und für die Seele empfiehlt Funk-Schlör einen kleinen musikalischen Videobeitrag, der vor einem Jahr in der Emmauskirche aufgenommen wurde. Der Kölner Pianist Knut Hanßen spielt die Sonate op. 110 von Ludwig van Beethoven. Mit Hanßens Auftritt wurde die Konzertreihe vor sieben Jahren eröffnet. Fünf Jahre später erhielt er den „Brüser Berger Musikpreis“. Die Sonate hat der 28-Jährige im vergangenen Jahr in der Emmaus-Kirche als Wettbewerbsbeitrag für die Beethoven-Competition eingespielt. Jetzt kann man sie jederzeit auf ww.youtube.com (Kanal „Knut Hanssen“) hören. Hanßen: „Die sonst so musikerfüllten Wintermonate werden dieses Jahr recht still verlaufen – ohne gemeinsamen Gesang, ohne andächtigem Musiklauschen in Konzerten.“