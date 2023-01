Verwaltung und Sportausschuss dagegen : Verein will Kampf um Kunstrasenplatz in Lengsdorf nicht verlieren

Kaum noch erschwinglich : Deshalb ist Hardtberg als Wohnlage so gefragt Der Hardtberg und die Stadtteile im Bonner Westen sind als Wohngegend gefragt. Das spiegelt sich in den Mieten und Preisen für Eigentum wider. Zwei Makler erklären, was den Stadtbezirk so beliebt macht.