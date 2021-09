Ortsauschuss Ippendorf : Vereinshaus ist wieder geöffnet

Ippendorf Ortsausschuss Ippendorf veranstaltet am Sonntag einen Tag der offenen Tür

Wenn sich am Sonntag der Platz vor dem Ippendorfer Vereinshaus an der Röttgener Straße beim Tag der offenen Tür füllt, dürfte sich wieder ein Gefühl der lange vermissten „Normalität“ einstellen. Die Corona-Zeit und die notwendigen Einschränkungen hatten den Fortbestand des Vereinshauses in der 2018 renovierten „Alten Schule“ bedroht. „Wir hatten zum Glück einige Rücklagen bilden können“, sagt Barbara vom Dorp. Doch die Vorsitzende des Ippendorfer Ortsausschusses hätte das Geld lieber in die Renovierung des wenig einladenden Toilettengebäudes investiert, was vonseiten der Stadt bei der Grundsanierung des Gebäudes genauso ausgeschlossen wurde wie die Maßnahme, zumindest das Erdgeschoss des Vereinshauses barrierefrei zu gestalten. Dass nur begrenzte Mittel für die Sanierung zur Verfügung standen, zeigt sich auch in der Tatsache, dass vom Dorp erst kürzlich wieder Öl für die veraltete Ölheizung bestellen musste.