Verkehrswende in Bonn: Verkehr ist größtes Ärgerthema in Endenich

Die Schattenseite des Publikumslieblings Kulturmeile in Endenich ist der Verkehr. Sicherlich ist er in den zurückliegenden Jahren weniger geworden, denn immer mehr Bürger kommen mit dem Rad – oder mit dem Bus. Doch die Endenicher könnten sich fast jeden Abend über das Verkehrschaos aufregen – wenn das etwas bringen würde. Die Leute wollen parken, suchen Plätze, am besten gebührenfrei und stellen das Auto, wenn die Zeit drängt, einfach mal schnell irgendwo ab.