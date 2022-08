Ausfall am Sonntag : Viele Duisdorfer nach Störung ohne Strom

Am Sonntag gab es einen Stromausfall in Duisdorf. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf In Duisdorf mussten die Anwohner am Sonntag eineinhalb Stunden ohne Strom auskommen. Es war einer von mehreren Stromausfällen in den vergangenen Wochen. Laut Stadtwerken Bonn lasse sich aktuell aber keine Häufung von solchen Fällen feststellen.