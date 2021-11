Information über Ausladaufenthalte : Viele Jugendlichen zieht es in die Ferne

Hardtberg Jugendlichen informierten sich auf auf einer Bildungsmesse im Schulzentrum Hardtberg nach ihren Möglichkeiten, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Traumziel ist vor allem die USA.

„Den Jugendlichen geht es um einen neuen Blickwinkel auf eine neue Kultur und oft erlangen sie dabei auch einen neuen Blick auf die eigene Heimat“, so Schmitz. Und diesen Traum bereiteten viele junge Menschen am Wochenende bei der Messe vor. Die Bonner Schülerin Charlotte Baumann hat zwar noch ein wenig Zeit bis zum Schulabschluss, will sich aber schon frühzeitig informieren. Sie weiß, wie begehrt die Programme der Aussteller sind und will keine Fristen verpassen. Die Schülerin geht in die elfte Klasse und will nach dem Abitur ins Ausland – am liebsten nach Afrika. „Ich möchte einmal andere Lebensumstände kennenlernen. Auch meine Geschwister haben Auslandserfahrungen gemacht. Mein Bruder war auch in Afrika und er kam mit einer viel größeren Wertschätzung für das wieder, was wir hier haben und was für uns selbstverständlich ist“, erklärte die 16-Jährige ihre Motivation. Unter insgesamt 34 Ausstellern konnte sie sich über die verschiedenen Programme wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Praktika, Work and Travel oder Freiwilligenarbeit im Ausland informieren.