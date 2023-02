Bonner Theater im Keller : Vielfalt unter einem Dach

Die wilden 1950er in der Jahrhundertrevue: Die beliebte Eigenkreation des Theaters im Keller wird im April wieder aufgeführt. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Das Duisdorfer Theater im Keller hat die Coronazeit gut überstanden und ist wieder gut besucht, sagt der künstlerische Direktor Arnold Sitte. Aber die Theaterleitung hat mit dem Problem der Überalterung zu kämpfen.

Bald läuft wieder die Jahrhundertrevue „Bewegte Zeiten“ im Theater im Keller, zum ersten Mal seit drei Jahren. Die Wiederaufnahme des unterhaltsamen Rückblicks auf inzwischen mehr als die letzten 100 Jahre Deutscher Geschichte ist laut dem künstlerischen Direktor Arnold Sitte für April geplant, und in zwei Details wird sie sich von früheren Aufführungen unterscheiden: „Wir haben am Ende ein bisschen zu Corona reingeschrieben“, sagt er. Und man wird einige neue Gesichter sehen, da einige aus der alten Riege nicht mehr dabei sind.

„Während Corona sind uns ein paar Darsteller abhandengekommen“, so Sitte. Teils aus beruflichen Gründen, meint er. „Vielleicht auch, weil Corona eine Zeit der Besinnung war“. Wenn man viel Zeit zum Nachdenken habe, könne das zu der Feststellung führen, dass es ja auch noch andere Dinge gibt.

Im März 2020 konnte man noch die 200. Aufführung und den 20. Geburtstag der Revue feiern, „dann kam das Corona-Fallbeil“, sagt er. „Wir haben ja, soweit das ging, durchgespielt.“ Während der Lockdowns war überhaupt nichts möglich, danach ging es nur mit Einschränkungen – zehn Zuschauer statt 40, in dem kleinen Theatersaal, da konnte man nicht viele Einnahmen generieren.

Eine Frischluftanlage hat das Theater schon lange, sie wurde mit einem Corona-Filter nachgerüstet, der einiges gekostet hat. Und in den Sommermonaten lud man zu „Theater im Hof“ ein, Einakter im Abendlicht vor dem Pavillon der Berufsschule des Rhein-Sieg-Kreises, die gut ankamen. Das war improvisiert, ohne große Lichtanlage und Bühne, hatte aber Charme. „Das wollen wir beibehalten“, sagt Sitte.

Finanziell nicht gelitten

Finanziell hat das Theater also nicht gelitten, auch weil derzeit keine großen Anschaffungen oder Renovierungsarbeiten anfallen. Die Werkstatt und der Kostümfundus seien gut ausgestattet, die Bestuhlung noch in Ordnung, „und technisch ist das fast ein Overkill“. Seit einiger Zeit läuft auch der Betrieb wieder gut. „Im neuen Jahr sind die Zuschauerzahlen für unsere Verhältnisse geradezu explodiert.“ Man hat die Zahl der Sitze noch etwas reduziert, da war das Theater bislang immer ausverkauft. Viele sind Stammgäste, aber Sitte zufolge kommen auch neue Besucher aus der ganzen Region.

Gravierender sei die Situation beim TiK-Team selbst. Sitte ist 70, seine Kollegin Erika Heindl, die sich um die Finanzen kümmert, ist ebenfalls in dieser Altersgruppe, sagt er. „Das ist etwas, womit wir wie jeder andere traditionelle Verein zu kämpfen haben.“ Immerhin feiert das TiK im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. „Das Problem ist, dass man nicht sagen kann, was in fünf oder zehn Jahren ist.“ Da muss man hoffen, dass sich Leute finden, die das weiterführen.