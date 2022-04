Straßensanierung in den Osterferien : Vollsperrung der Reichsstraße in Röttgen

Röttgen In Röttgen geht ab Samstag nichts mehr, zumindest was den Autoverkehr anbelangt. Wegen Fahrbahnerneuerung ist die Landesstraße 261 im Abschnitt zwischen der A565-Anschlussstelle Meckenheim-Nord und der Kreuzung Reichsstraße/Herzogsfreudenweg bis 25. April vollgesperrt. Auch Radwege sind betroffen.

Die Sperrung des Teilstücks zwischen der Kreuzung Reichsstraße/Herzogsfreudenweg und der A565-Anschlussstelle Meckenheim-Nord beginnt an diesem Samstag, das teilen die Stadtwerke Bonn und der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Demnach sind die Arbeiten für den Zeitraum der bevorstehenden Osterferien angesetzt und sollen am Montag, 25. April, enden.

Der Verkehr wird über Am Pannacker, die Kreisstraße K53 und die L113 (Fliesweg/Hauptstraße) durch Volmershoven und Witterschlick, sowie die B56 (Euskirchener Straße) und den Konrad-Adenauer-Damm/Auf dem Kirchbüchel in Hardtberg umgeleitet Richtung Meckenheim folgen die Autofahrer der Ausschilderung U21, Richtung Röttgen der Ausschilderung U22. Auch für den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich Änderungen:

■ Änderungen der Linien N5 und 603

■ Taxi-Bus T651

In Fahrtrichtung „In der Wehrhecke“ fahren Taxi-Busse der Linie T651 ab der Haltestelle „Schloßplatz“ geradeaus über die Reichstraße in die Straße In der Wehrhecke, biegen dann in den Birkenweg. Dort halten Sie an der „Merler Allee“ und fahren danach weiter zur Endhaltestelle „In der Wehrhecke“.