Ausbildung zur Pflegefachkraft : Von der Freude, Kranke gesunden zu sehen

Foto: Stefan Hermes

Auch Mark Bierther (31) hatte sich durch ein Praktikum für den Pflegeberuf entschieden und eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger im Helios Klinikum absolviert. Später verantwortete er in Siegburg unter anderem die Bereichsleitung der Helios Privatklinik und qualifizierte sich begleitend im Studium der Pflegewissenschaften weiter. Seit Anfang des Jahres ist Mark Bierther Pflegedirektor am Helios-Klinikum auf dem Hardtberg. Die Fragen zur aktuellen Ausbildungssituation stellte ihm GA-Mitarbeiter Stefan Hermes.

Womit gewinnt man in Corona-Zeiten junge Menschen für den Pflegeberuf?

Mark Bierther: Durch Ausbildungsmöglichkeiten sowohl theoretisch als auch praktisch direkt an der Klinik können wir den angehenden Pflegefachkräften eine praxisnahe Ausbildung bieten – in einem großen Netzwerk mit vielen Entwicklungsperspektiven und nicht zuletzt in toller Umgebung auf dem Hardtberg.

Wie groß ist Ihr Bedarf? Wie viele Pflegefachkräfte fehlen?

Bierther: Für den Mai-Kurs haben wir bereits 20 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen können. Wir freuen uns immer über geeignete Bewerbungen! Aktuell sind noch zwei Ausbildungsplätze für den im Mai startenden Ausbildungskurs und siebzehn für den Kurs im Oktober zu vergeben.

Was macht den Beruf attraktiv?

Bierther: Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann ist eine spannende Ausbildung mit Sinn und super Perspektiven. Wie wichtig diese gut ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen sind, merkt man in der aktuellen Pandemie mehr denn je.

Hat die Pandemie einen nachhaltigen Einfluss auf Ausbildung und Zukunft des Pflegeberufs?

Bierther: Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber ja, wir bemerken einen rasanten Anstieg bei den Bewerbungen für die Ausbildung in der Pflege. Gerade auch die Jahrespraktikanten oder FSJ-ler, die während der Pandemie in der Klinik unterstützt haben, entscheiden sich für eine Ausbildung.

Wie haben Sie als Pflegedirektor das Klatschen und den Beifall für die Pflegerinnen und Pfleger zu Beginn der Pandemie empfunden?

Bierther: Grundsätzlich war das eine schöne Geste. Die Pandemie schafft ein Gespür dafür, was einer Gesellschaft wichtig ist. Dieser Fokus ist eine Chance für diese wichtigen Berufsgruppen, allen voran die Pflege. Die gesellschaftliche Anerkennung dieses Berufsstandes erleben wir aktuell auch an unseren Bildungszentren, durch ein deutlich spürbares Interesse an der Pflegeausbildung.