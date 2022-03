Elterntaxis an Bonner Schulen : „Vorsicht, liebe Kinder, hier fahren eure Eltern!“

Angesichts der vielen Kinder, die morgens in die Schule strömen, ist das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Elterntaxis eine Gefahr. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Schlossbachschule und Carl-von-Ossietzky-Gymnasium lösen das Problem der täglichen Schul-Rushhour, weil Eltern ihre Kinder bis für die Tür fahren, mit einer markierten Hol- und Bringzone. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Misslich ist jedoch aus Sicht der Stadtschulpflegschaft, dass der Ärger mit Beginn eines neuen Schuljahres immer wieder von vorn beginnt.



Von Jutta Specht

Das ist paradox: Eltern fahren ihre Kinder wegen der Gefahren im Straßenverkehr zur Schule, sind aber in der sogenannten „Schul-Rushhour“ morgens und mittags ein Risiko für andere Kinder. Weil sie schnellschnell machen, weil sie in zweiter Reihe halten, mal eben die Busspur blockieren, ein gefährliches Wendemanöver unternehmen. „Vorsicht, liebe Kinder, hier fahren eure Eltern!“, warnte unlängst eine Düsseldorfer Schule auf Schildern. Hinzu kommen der für Anwohner nervige Verkehrslärm und Staus. Elterntaxis, der Begriff gehört mittlerweile zur Alltagssprache. Der General-Anzeiger berichtet immer wieder über teils chaotische Verkehrszustände vor den Schulen. An der Schlossbachschule sollen, um Abhilfe zu schaffen, Hol- und Bringzonen eingerichtet werden und Schilder darauf hinweisen, die Kinder etwas entfernt an geeigneter Stelle zu verabschieden. Auch vor dem Carl-von-Ossietzky-Gymnasium soll ein spezieller Bereich ausgewiesen werden.

„Es sind keine Einzelfälle in Bonn“, sagt Wilko Ufert. Er gehört in der Stadtschulpflegschaft dem Arbeitskreis Mobilität und Schulen an. Das Problem wiederhole sich jedes Schuljahr mit den neuen Eltern. Aber was kann getan werden, damit sich etwas ändert? Ufert: „Es liegt nicht an den Schulleitern, die regelmäßig im Elternbrief darauf hinweisen, dass es aus vielen Gründen für die Kinder besser wäre, zu Fuß zu kommen. Auch in den Schulpflegschaftsversammlungen wird das Thema immer wieder besprochen, werden die Eltern aufgeklärt, wird nach Lösungen gesucht.“ Für Pädagogen gibt es keinen Zweifel, dass Bewegung für die Kinder auf jeden Fall gesünder ist und sie lernen müssen, eigenverantwortlich im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

Alles außer Auto Wie kommen Schüler sicher zur Schule? Alternativen zu Elterntaxis zu finden, ist in dem unlängst vom Hauptausschuss beschlossenen Workshop für Mobilitätsbeauftragte nur ein Punkt. Das Ziel ist weiter gefasst, nämlich Vernetzung, Austausch über praktikable Lösungen und Verstetigung von Angeboten zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung. Dazu soll die Verwaltung die Infrastruktur stellen, etwa indem sie eine Liste der Mobilitätsbeauftragten ermittelt, die jedes Jahr aktualisiert wird und zur Veranstaltung einlädt. Im Workshop, der Mobilitätsbeauftragte, Eltern und Schüler an einen Tisch bringt, soll es im ersten Schritt um Verkehrsführung, Gefahrenstellen, Angsträume gehen. Anhand der zusammengetragenen Informationen sollen dann konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Allerdings richtet sich Einladung lediglich an die weiterführenden Schulen. spj

Leitfaden für die Einrichtung von Hol- und Bringzonen

2018 hat die Stadt Bonn einen 20-seitigen Leitfaden zur Einrichtung von Hol- und Bringzonen online gestellt. Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt, was zu tun ist. Sie macht Vorschläge für Vordrucke, Einladungen, Tagesordnungen und Protokolle. Wichtig ist aber der Hinweis, dass es – „wie immer und überall“ – eine Person geben muss, die sich kümmert und das Heft in der Hand behält, sei sie aus dem Lehrerkollegium, aus der Schulpflegschaft oder dem Förderverein. „An den betroffenen Schulen sollen Arbeitsgruppen eingerichtet, Befragungen und Begehungen mit Verkehrspolizei, Planungsamt und Nachbarn durchgeführt werden.“ Ufert findet das vorgeschlagene Verfahren gut. Es habe allerdings Haken: „Es ist ein langfristiger Prozess, der zwar von Experten begleitet, aber von Laien umgesetzt werden soll.“ Vier Jahre Grundschulzeit reichen möglicherweise nicht für die Umsetzung. Das heißt, Eltern, die Maßnahmen initiieren, bekämen die Umsetzung nicht mehr mit. „Unter dem Aspekt ist es schwierig, sich zu motivieren“, so Uferts Erfahrung. Und am Ende müsse Platz geschaffen werden für die Hol- und Bringzone. „Wohlmöglich müssen Anwohner morgens auf Parkraumverzichten. Damit ist die Akzeptanz ungewiss.“

Ein Blick auf andere Städte zeige, dass das Problem mit den Elterntaxis auf andere – teils rigorose – Weise gelöst werden kann. Ufer berichtet von Wien. Dort werde die Straße vor der Schule zwischen 7.30 und 8 Uhr konsequent gesperrt. „Diese Alternative wird hierzulande nicht in Betracht gezogen.“ Eher der „Zu-Fuß“ oder „Walking“-Bus. Ein Beispiel ist die Grundschule Beuel-Holzlar. Schüler treffen sich an einer geeigneten Hol- und Bringzone im Umfeld der Nähe der Schule und gehen den restlichen Weg gemeinsam. Eltern oder Lotsen können die Gruppe zusätzlich begleiten. „Dann entspannt sich das Verkehrsaufkommen vor der Schule deutlich, die Kinder machen einige Schritte an der frischen Luft und können sich derweil unterhalten.“

Mobilitätsbeauftragte an den Schulen

Ufert sieht das Elterntaxi-Problem nicht als Angelegenheit, die jede Schule für sich regeln muss. Vielmehr sei die Frage, ob und wie Schüler in Bonn „selbstständig, sicher, verkehrs-, gesundheits- und klimaverträglich zur Schule kommen, ein Anliegen, das weit über die einzelne Schule hinausreicht“. Daher würde helfen, wenn es an den Schulen gut vernetzte Experten gebe, die das Engagement der Eltern für einen sicheren Schulweg und Alternativen zum Elterntaxi zu einem zufriedenstellenden Abschluss bringen. Ufert meint kontinuierliche Unterstützer für das Thema und verweist auf das Schulgesetz. Ja, er wisse, dass die Kapazitäten an den Schulen ausgereizt seien. Aber die Rolle eines Mobilitätsbeauftragten aus dem Lehrerkollegium sehe das Schulgesetz vor. Dabei gehe es nicht nur um die im Lehrplan vorgeschriebene Verkehrserziehung für die Kinder. „In der Praxis zeigt sich, dass dieses Amt in Vergessenheit gerät, die Aufgaben unklar sind und den Inhabern wenig Ressourcen oder positive Aufmerksamkeit zuteil werden.“ Das Engagement Einzelner für die Schulgemeinschaft könne konkrete Probleme wie Elterntaxis nicht nachhaltig lösen.