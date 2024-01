Alternative Bestattungsformen Stadt Bonn gegen letzte Ruhe im Wald

Diehl liebt die Natur. „Wir haben hier in Bonn und vor allem im Stadtbezirk Hardtberg wirklich sehr schöne Wälder, in denen ich oft unterwegs bin“, hatte er gegenüber dem GA gesagt. Deshalb würde er dort gerne seine letzte Ruhe finden. „Hier habe ich gelebt, hier will ich auch begraben werden“, sagte er. In Bonn ist das im Wald allerdings bisher nicht möglich, anders als etwa in Lohmar oder Bad Münstereifel.