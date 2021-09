Ausstellung im Haus der Natur auf der Waldau : Dem Klimawandel vor der eigenen Haustür auf der Spur

Venusberg Mit Texten und Fotos wollen Ursula Jünger und Horst Bennemann auf den Klimawandel aufmerksam machen. Für ihre Ausstellung im Haus der Natur auf der Waldau haben sie vor allem mit lokalen Akteuren wie Extinction Rebellion gesprochen.

Die Palette reicht von den bekannten Extinction Rebellion und Fridays for Future bis zum Urban Gardening in der Ermekeilkaserne. „Man darf die Rettung der Umwelt nicht nur den Politikern in Berlin überlassen“, erklären die beiden. „Jeder kann etwas tun.“ Daher war es ihnen auch wichtig, sich auf lokale Organisationen und Angebote zu beschränken. So wollen sie konkret bleiben und Betrachter motivieren, selbst aktiv zu werden.