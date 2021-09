45 Helfer packten mit an : Waldfreunde sammeln Müll im Kottenforst

Dusidorf Die Sankt Hubertus Waldfreunde räumten den Wald um ihren Grillplatz herum auf. Und wie jedes Jahr pflanzten sie einen Baum.

Überhaupt sorgt für Kopfschütteln, was die Leute so in der Natur entsorgen, statt die Dinge zum Wertstoffhof zu bringen. Eine alte Stereoanlage und ein Radio samt Lautsprechern wurden aus dem Unterholz gezogen, auch einen Waschbeckenunterschrank fürs Badezimmer fand man, einen Schlauchwagen – ohne Schlauch – und jede Menge Flaschen, auch solche mit Pfand. Die Waldfreunde freut es, jeder Euro ist willkommen. Bert Moll merkte an, dass entlang der Derlestraße anscheinend etliche Besucher des Krankenhauses ihre Mund-Nasen-Schutzmasken und Verbände aus dem Fenster werfen würden. Diese Abfälle hätten alleine fast einen ganzen Müllsack gefüllt.