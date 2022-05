Bundesverdienstkreuz für Sport-Urgestein : Walter Nettekoven für sein Lebenswerk als Ringer geehrt

Ringen beim TKSV

„Bundesliga-Aus für den Traditionsverein“: Mit dieser Schlagzeile aus dem GA im Jahr 2014 endete vorerst die Historie des TKSV Duisdorf auf Top-Niveau im deutschen Ringer-Sport. Der Klub, dem Walter Nettekoven den größten Teil seines sportlichen Engagements gewidmet hat, erlebte ab der Saison 1976/1977 seine erfolgreichste Zeit. Es folgten Jahre, in denen der TKSV mit Unterbrechungen in der ersten und zweiten Bundesliga aktiv war und die Sporthalle Schmittstraße bisweilen in einen Hexenkessel zu verwandeln wusste, wie sich Zeitzeugen erinnern. Mit der Nicht-Meldung zur Saison 2014/2015 war für einen der traditionsreichsten Ringervereine in Nordrhein-Westfalen erstmal Schluss – die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen, hohe Auflagen samt entsprechender Risiken bewogen die Verantwortlichen seinerzeit zu diesem schmerzhaften Schritt. Heute kämpft die erste Ringer-Mannschaft des TKSV in der Landesliga. aba