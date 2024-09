Bonner Heinzungsbauer berichtet über Wärmepumpen Warme Wohnung trotz kühler Luft

Alternativen zur Wärmepumpe

In städtischen Bereichen, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, ist das eine praktische Möglichkeit, Häuser zu heizen. Die Stadtwerke Bonn haben mit ihrem gut 80 Kilometer langen Fernwärmenetz schon 2000 Kunden angeschlossen. Kleine lokale Wärmenetze mit einer zentralen Wärmepumpe in Wohnvierteln werden auch in die Kommunale Wärmeplanung einbezogen.

Kostengünstiger als eine Wärmepumpe ist ein Split-Klimagerät, das nach dem gleichen Konzept kühlt und wärmt, aber als kleine Geräteeinheiten in der Wohnung verteilt wird. Ob die Gebläse-Umwälzungen und die Geräuschkulisse stören, muss man testen. Sie können dort eine Lösung sein, wo sich räumlich kein Wärmepumpengerät installieren lässt.

Passivhäuser sind so gut gedämmt, dass sie keine weitere Wärmeversorgung benötigen: Sie können mit der Abwärme, zum Beispiel Kühlschränken und Waschmaschinen, beheizt werden. Die energetische Sanierung eines Bestandsgebäudes in diesem Zustand ist aufwendig.