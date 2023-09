Wieder-Eröffnug von Aldi in Duisdorf Warum der neue Discounter zwei Etagen hat

Zunächst kommt der Kunde in den Obst- und Gemüsebereich, was in anderen Supermärkten schon länger, bei Aldi Süd seit der Modernisierungswelle so ist. In den alten Filialen findet man diese Ware noch in der Mitte. Es gehe um den psychologischen Wochenmarkt-Frische-Effekt, erklärt Peters. Dieser Bereich und das Frischfleisch-Angebot hätten sich laut Nippoldt verdoppelt. In der Backwelt wird Ware von der Bäckerei Voigt auf der anderen Straßenseite frisch gebacken, und zwar von Hand. „Hier hat der Mensch mal gegen die Maschine gewonnen“, sagt Nippoldt. Die früheren Backautomaten hätten nicht flexibel genug auf die Nachfrage reagieren können.