Ungewöhnliche Auftritte Warum ein Bonner auf einem Gletscher Schlagzeug spielt

Die Bühne auf 2500 Metern Höhe war schon aufgebaut: „Wir haben dann alles in die Gondel reingepackt, unseren ganzen Stuff“, erinnert sich Schlagzeuger Julio Baterista, der im Bonner Stadtteil Brüser Berg lebt. Dann ging es für das Konzert im Rahmen der Reihe „Kölsche Woche“ hoch auf den Gletscher im österreichischen Hintertux – mit Trommeln, Becken, Technik, Gitarren und den Drumsticks. Und die Stimmung? – „War mega geil“, so Baterista weiter. Für ihn war es allerdings bei Weitem nicht das erste Mal, dass er an einem ungewöhnlichen Ort gespielt hat.