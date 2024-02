Ein Plausch mit den Ordnungshütern Warum ein Polizei-Mobil durch die Bonner Stadtteile tourt

Den Verkehr am Polizei-Mobil vorbei zu regeln ist aber auch das Spannendste, was die beiden Polizisten dort erleben in der Zeit, in der sie da stehen. Das Angebot muss eben erst noch bekannter werden. Seit Anfang dieses Jahres ist es unterwegs, stand unter anderem im Januar in Ippendorf. Da sei noch weniger los gewesen als hier auf dem Venusberg, sagt Helmig. Was aber auch an Schnee und Glätte gelegen haben könnte – da gingen viele nur raus, wenn sie mussten, vor allem ältere Menschen.