Ärger über Maßnahmen beim Verkehrsgrün : Warum in Ückesdorf Baum eben nicht gleich Baum ist

Ückesdorf Ein Grünpate ärgert sich darüber, dass die Stadt den Baum im von ihm gepflegten Beet austauschen will – und sägt die kleine Zypresse lieber ab. Die Verwaltung verweist auf einen Beschluss der Bezirksvertretung. Mit der Umgestaltung will man dem ökologischen Auftrag nachkommen.

Laut Stadtverwaltung handelt es sich bei den aktuellen Arbeiten um Maßnahmen zur „Wiederherstellung bzw. Vervollständigung der Baumstandorte und Alleen-Abschnitte in den Bonner Stadtteilen Röttgen und Ückesdorf“. Insgesamt würden 41 bestehende Baumbeete im Verkehrsgrün saniert und mit Alleebäumen bepflanzt. Rund 600 bis 700 Ersatzpflanzungen gebe es pro Jahr insgesamt in Bonn, erklärt das Presseamt. Die meisten Maßnahmen würden durch die jeweiligen Sitzungen der Bezirksvertretungen beschlossen. aba

Stadt verweist auf Hinweis aus 2015

Zu dem von Heitzmann vor einigen Jahren gepflanzten Baum erklärt Markus Schmitz vom Presseamt: „Grünpaten haben grundsätzlich die Möglichkeit, bei einer anstehenden Baumpflanzung mit Standortsanierung die Pflanzen aus dem Beet zu nehmen und in die eigenen Gärten zu pflanzen.“ Der selbsterklärte Naturfreund Heitzmann fragt sich, warum es überhaupt so weit kommen muss. „Wahrscheinlich würde es hier trostlos aussehen, wenn nicht ich und andere Menschen in der Gegend die Patenschaften übernommen hätten.“ Die Stadt verweist an dieser Stelle auf den Umstand, dass man dem Paten bereits 2015 schriftlich signalisiert habe, dass eines Tages eine Standortsanierung inklusive Erdaustausch anstehen würde – durch die Paten gepflanztes Grün müsse dann weichen, könne aber wieder integriert werden, heißt es in einem Schreiben.