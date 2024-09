Projekt Spacebuzz am Helmholtz-Gymnasium in Duisdorf Warum jetzt noch mehr Kinder Astronauten werden wollen

Die Kinder fanden den Trip „ziemlich cool“. Das Beste daran war für Daniel (11) und Baha (12), „als sich die Stühle bewegt haben“. Da kam man sich kurzzeitig vor wie in einer virtuellen Achterbahn, und entsprechend quietschten und johlten die Schüler. Jan (11) war beeindruckt davon, „dass man verschiedene Sachen vom Weltraum aus gesehen hat und was auf der Erde geschieht“. Und was nahmen sie daraus mit? „Dass die Menschen auch zur Veränderung der Erde beitragen“, so Jan. „Wir müssen die Erde schützen.“ So ganz nebenbei wurde auch Interesse an der Raumfahrt geweckt. Das eine oder andere Schulkind möchte jetzt sicher gern Astronaut werden.