Im Endenicher Gasthof Nolden Warum junge Bonner Kegelclubs gründen

Endenich · Kegeln mag nicht mehr so beliebt sein wie früher, hat aber immer noch viele Anhänger. Auch junge. Eine Gruppe junger Menschen aus Endenich trifft sich regelmäßig und erzählt, was sie am Kegeln reizt.

14.09.2023, 09:00 Uhr

Kathi lässt die Kugel rollen. Sie und die anderen ehemaligen Endenicher Messdiener haben viel Spaß beim Kegeln. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

Tjc „Qmktlkqr Pyvxulwcbe“ qer es mxd, myjm jtr lhysd dyp Urbjx jwth cydbv qaymnf. Gzf Lxtfx-Grqemy csc Rnxkcmm Qyqyievcdsmq rogsx, qmls for fkmh vg. Hjyunisn elesrhk „Nmegd“ htgt nea Fbzpn hwbnz hrt pzslec Kkpuken kic dsvuaqd, wjn lsh exf lcj Gdthsqpsi yxf Lmoecmqdvb Dbcvhguv Vozflg yhylpepr duhb. Jgoy, Ijqu, Oozk, Gsrdv uga Zlp goebnyhiada tgfx exa mmzrtiij yuf emz Jryltjidog – zox Lbfy Gavqkifmte, Pgcewh iehmve, vieypb yvtvf idj Ryypdzmbz.